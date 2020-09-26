KSK idare etti

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, evinde Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk maçında deplasmanda Isparta 32'yi yenen İzmir ekibi, bu kez evinde çok önemli 2 puan kaybetti. 14'te sağdan gelen ortada Abuzer'in kafa vuruşunda Erdoğan topu kornere yolladı. 22'de Battal'ın sağdan kullandığı köşe atışında Metin'in ön direkte arkaya aşırttığı topa Doğukan'ın şutunda top kalecide kaldı. 44'te Barış'ın ceza sahası dışından şutunda Doğukan topa ayak koydu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Ofsayt nedeniyle gol iptal oldu. KSKli oyuncular itiraz etti.

GOLLER İKİNCİ YARIDA ATILDI

49'da Aziz'in sağdan kullandığı serbest vuruşta altı pasın içinde Hakkı kafa şutuyla topu ağlara yolladı: 0-1. 83'te Mustafa Değirmenci'nin sağdan ortasında Hakan Kuş iyi yükselerek kafayla topu ağlara yolladı: 1-1. 85'te altı pasın içinde Hakan Kuş ve Mustafa Değirmenci dokunamadı. 90+4'te topa elle dokunan Harun, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



GENÇ İLYAS KORKUTTU

Karşıyaka'nın genç oyuncusu İlyas maçın 38. dakikasında rakip takımdan Cenk Özsoy ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Kafasına darbe alan futbolcu saha içinde yapılan ilk müdahale sonrası oyuna devam etti.



TOLUNGÜÇ'ÜN CEZASI BİTTİ

ANTALYA'DA Turgutluspor ile oynanan Play-Off final maçında hakeme itirazları nedeniyle 1 maç ceza alan Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç'ün cezası bitti. Isparta 32 ile deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı tribünden takip eden tecrübeli teknik adam dün takımının başında sahaya çıktı. Tolungüç, Isparta 32 Spor'u 2-1 yendikleri maçta sahaya sürdüğü ilk 11'den Erokspor önünde değişiklik yapmadı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ