Karşıyaka’nın perşembe mesaisi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, Elazığ Karakoçan mücadelesinin hazırlıklarına devam ediyor. Federasyonu alt liglerin fisktürün de yeni düzenleme yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip iç saha maçları bu haftanın ardından çoğunlukla hafta içi perşembe günü oynayacak. Kaf-Kaf'ın deplasman maçlarını ise pazar günü oynayacak. İzmir temsilcisi, 29 Ekim Perşembe günü Cizrespor, 12 Kasım Perşembe Arhavi, 19 Kasım Perşembe Somaspor, 10 Aralık Perşembe İçel İY, 24 Aralık Perşembe Altındağ Bld, 6 Ocak Çarşamba 2021'de ise ilk yarını son maçında Erbaa'yı sahasında ağırlayacak.

8 GÜNDE 3 MAÇ OLACAK

Yapılan yeni düzenlemede alt lig takımları 8 gün içerisinde 3 maç yaptıktan sonra dördüncü maçına 10 gün sonra çıkacak. Yönetim, iç saha maçlarını canlı yayınlamak için federasyon ve Misli.com kurmaylarıyla temaslarını sürdürüyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ