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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf seri peşinde

Kaf-Kaf seri peşinde

3. 3. ’ta bugün saat 15.30’da sahasında ’ı ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Erhan Kaya yönetecek.

Kaf-Kaf seri peşinde
Giriş Tarihi: 11.10.2020

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 maçta namağlup 7 puan toplayıp son 8 yılın en iyi sezon başlangıcını yapan Karşıyaka, bugün Elazığ Karakoçan FK'yı zirve yarışında ağırlayacak. Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Korona virüs tedbirler kapsamında maç yine seyircisiz oynanacak. Grupta Kaf-Kaf ilk haftalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Elazığ ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı. Yeşil-kırmızılı ekipte kırmızı kart cezası sona eren Harun Atalay takımdaki yerini alabilecek. Son 2 yıldır Play-Off'ta ıskaladığı 2. Lig'e dönüş hedefine bu sezon direkt şampiyon olarak ulaşmak isteyen Karşıyaka'da ligin ilk haftalarında alınan puanların zirve yarışında çok önemli olduğunu söyleyen KSK Teknik direktörü Soner Tolungüç, yine kazanan taraf olmak istediklerini belirtti.

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