KSK doludizgin

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, evinde Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Puanını 10'a çıkaran Kaf-Kaf, Soma ve İçel ile birlikte zirve ortağı oldu. Maçın 5. dakikasında Mustafa Aşan'ın soldan ortasında arka direkte Mustafa Değirmenci topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Hakan Kuş voleyle meşin yuvarladığı ağlara yolladı: 1-0. 15'te Mustafa Değirmenci kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunda topu kaleci Ömer son anda kornere çeldi. 18'de Ferhat'ın şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 29'da Burak'ın sağdan kullandığı köşe atışanda Metin'in kafasını kaleci çeldi. Boşta kalan top savunmanın sırtına çarptı ve Ömer çizgi üzerinde topa sahip oldu. 42'de Batuhan'ın şutunu Erdoğan kornere çeldi.

BARIŞ GALİBİYETİ SİGORTALADI

55'te Fatih Öztekin'in uzaktan şutundan sonuç çıkmadı. 69'da Barış sağdan ceza alanına girdi. Pasında Hakan Kuş topa istediği vuruşu yapamayınca Kaf-Kaf mutlak golden oldu. 75'te ceza yayı üzerinden Doğukan'ın vuruşunda top kaleci Ömer'de kaldı. 80'de kaleci Ömer kendisine verilen geri pasa Barış Çelik pres yaptı. Topu kapan genç oyuncu topu boş kaleye yolladı: 2-0. 90+2'de yaşanan karambolde Burak'ın eline çarpan topta hakem penaltı verdi. Atışı Serkan gole çevirdi: 2-1. Karşıyaka maçı 2-1 kazandı.



BİLEĞİ HİÇ BÜKÜLMEDİ

Sezona iyi bir başlangıç yapan Karşıyaka, oynadığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi Isparta 32, Gölcükspor ve Elazığ Karakoçan'ı aynı skorlarla 2-1 yendi. KSK, ligin ikinci haftasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Topladığı 10 puanla zirve ortağı olan Kaf-Kaf'ta teknik direktör Soner Tolungüç, galibiyet serisine devam edeceklerini söyledi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ