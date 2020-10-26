Karşıyaka’yı yoğun bir tempo bekliyor

MİSLİ.COM 3.Lig 3. Grup'ta lider durumda bulunan Karşıyaka, 29 Ekim'de sahasında oynayacağı Cizrespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günü izinli geçiren Karşıyaka'da oyuncular dün sabah tesislerde toplanarak kampa girdi. Yeşil-kırmızılı ekibi yoğun bir maç programı bekliyor. Kaf-Kaf 21 gün içinde birbirinden zorlu 6 karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadelelerin üçünü deplasmanda oynayacak. Kaf- Kaf bu süreçte, 29 Ekim'de Cizre, 1 Kasım'da Çatalca (D), 3 Kasım'da Bursa (D), 12 Kasım'da Arhavi, 15 Kasım'da Çarşamba (D) ve 19 Kasım'da Soma ile karşılaşacak.