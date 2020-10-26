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Haberler Karşıyaka Karşıyaka’yı yoğun bir tempo bekliyor

Karşıyaka’yı yoğun bir tempo bekliyor

Karşıyaka’yı yoğun bir tempo bekliyor
Giriş Tarihi: 26.10.2020

MİSLİ.COM 3.Lig 3. Grup'ta lider durumda bulunan Karşıyaka, 29 Ekim'de sahasında oynayacağı Cizrespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günü izinli geçiren Karşıyaka'da oyuncular dün sabah tesislerde toplanarak kampa girdi. Yeşil-kırmızılı ekibi yoğun bir maç programı bekliyor. Kaf-Kaf 21 gün içinde birbirinden zorlu 6 karşılaşmaya çıkacak. Bu mücadelelerin üçünü deplasmanda oynayacak. Kaf- Kaf bu süreçte, 29 Ekim'de Cizre, 1 Kasım'da Çatalca (D), 3 Kasım'da Bursa (D), 12 Kasım'da Arhavi, 15 Kasım'da Çarşamba (D) ve 19 Kasım'da Soma ile karşılaşacak.

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