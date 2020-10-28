Kaf-Kaf’ı uçurdular

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da yarın oynayacağı Cizrespor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-kırmızılıların bu sezon ligde 5 maçta attığı 8 golün 6'sını Hakan Kuş ve Doğukan İnci kaydetti. Geçtiğimiz sezonda takımın skor yükünü çeken ikili bu sezonda kaldıkları yerden devam ediyorlar. Forvet görev yapan Hakan Kuş 5 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Son dört mücadelenin hepsinde gol atma başarısını gösterdi. Kanat oyuncusu Doğukan İnci'de bu sezon iki gol atma başarısını gösterdi. Misli.com Üçüncü Lig 3. Grup'ta lider durumda bulunan Karşıyaka'nın gol ayakları bu sezona iyi bir başlangıç yaptı.

CENK İLE BARIŞ'TA GOL ATTI

GEÇEN sezon Doğukan İnci ligde 12 gol atarken, Hakan Kuş'ta 8 kez fileleri havalandırmıştı. Kaf- Kaf'ın bu sezon ligde attığı diğer goller ise stoper Cenk Özbey ve sağ kanat Barış Çelik'ten geldi.



KARŞIYAKA'DAN TARİHİ ANLAŞMA

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GÖRKEM TÜRKYILMAZ