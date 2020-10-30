KSK’den gol şov

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden lider Karşıyaka dün sahasında Cizrespor'a gol yağdırdı ve yoluna emin adımlarla devam etti: 5-1. Maçın 27. dakikasında Doğukan'ın ara pasıyla buluşan Battal'ın ceza alanı içindeki şutu kalecide kaldı. 30'da sağdan Emre İşçiler'in ortasında Ahmet topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1. 40. dakikada Cizre ceza alanında yaşanan 45'te Battal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Metin kafayı vurdu, top uzak direğin dibinden dışarı çıktı.



GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

51'de Doğukan ceza sahası dışından vuruşla skora eşitlik getirdi: 1-1. 55'de sol çaprazdan ceza sahası dışından Hakan Kuş'un sert şutunda top kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu: 2-1. 59'da Doğukan hızla ceza sahasına girdi. Top Berk'in eline çarpınca hakem penaltı verdi. 60'da Doğukan atışı gole çevirdi: 3-1. 70'te Doğukan'ın pasıyla Özkan iki rakibini çalımlayıp şık bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 4-1. 75'te Burak ceza sahasında Berk'in darbesiyle yerde kaldı. Hakem yine beyaz noktayı gösterdi. 76'da Hakan Kuş atışı gole çevirdi: 5-1. Maç bu skorla sona erdi.



TOLUNGÜÇ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK

KSK Teknik Direktörü Soner Tolungüç Cizre önünde zorunlu bir değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı İlyas'ın yerine sağ bekte Fatih Öztekin'i oynattı. Orta sahada ise Ziraat Türkiye Kupası maçında başarılı bir performans gösteren Battal'a 11'de şans verdi. Karşıyakalı futbolcular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle seronomiye Ay yıldızlı tişörtlerle çıktı.



DOSTLUK RÜZGARI

Karşıyaka Futbol Şube Sorumlusu İbrahim Palaoğlu ve Karşıyaka Taraftar Derneği Başkanı Okan Kırmacı dün protokol tribününde Cizresporlu yöneticilere çiçek ve atkı hediye etti. Maç öncesi iki kulüp taraftarları birbirlerine başarılar diledi. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Onur Kıntaş dün kadroya giremedi ve maçı tribünden izledi. Maçın 16. Dakikasında kendi kalecisi Mahmut ile çarpışan Cizresporlu Serhat Bütün'ün omuzu çıktı. Acılar içinde yerde kalan futbolcu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.