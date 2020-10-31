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Haberler Karşıyaka Kaf-Kaf hedefe koşuyor

Kaf-Kaf hedefe koşuyor

Kaf-Kaf hedefe koşuyor
Giriş Tarihi: 31.10.2020

3. Lig 3. Grup'ta lider durumda bulunan Karşıyaka'da yüzler gülüyor. Sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Cizrespor'u 5-1 yenen Kaf-Kaf, ligde 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini kordu. Hedefleri doğrultusunda kayıpsız olarak yola devam etmenin çok önemli olduğunu belirten yeşil-kırmızılı ekibin teknik patronu Soner Tolungüç, "İlk yarı istediğimiz geçiş oyunlarını yapamadık. İkinci yarı yaptığımız hamleler ve futbolcularımızın kazanma istediği bizi galibiyete taşıdı. Ekibimizin fizik gücü ve sahadaki hırsı bizi elbette memnun etti" dedi.

HEDEF ÇATALCASPOR SINAVI
Cizre maçının sevincinin soyunma odasında bittiğini belirten Tolungüç, "Yarın zirve yolundaki rakiplerimizden Çatalca ile önemli bir maç oynayacağız. Rakiplerimize büyük saygımız var. Ancak sahada rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli. Adım adım ilerliyoruz. Tek düşüncemiz Çatalca karşılaşması. Rakibi iyi analiz edip, disiplini elden bırakmadan semtimize en iyi sonuçla dönmek istiyoruz" diye konuştu.

1314 GÜN SONRA 5 ATTI
CİZRESPOR'U evinde 5-1'le geçen Karşıyaka, uzun bir aradan sonra iç sahada tarihi bir skora imza attı. Yeşil-kırmızılılar en son 2016-2017 sezonunda 26 Mart 2017'de Atatürk Stadı'nda Niğde Anadolu FK'yı 5-0 yenmişti. Kaf-Kaf, Cizre maçında iki gole imza atan Hakan Kuş, 3 sene önce oynanan Niğde maçında da ekibinin 5. golüne imza atmıştı. O dönem takımın başında teknik adam olarak şu an sportif direktör olan Atilla Güneş bulunuyordu. İzmir ekibi aynı sezonda sahasında 1461 Trabzon'u da 7-3 mağlup etmişti.

Görkem TÜRKYILMAZ

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