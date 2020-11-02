Karşıyaka tekledi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta son 4 maçını kazanan Karşıyaka dün Doğukan İnci'nin penaltı kaçırdığı, 1-0 geriye düştüğü Çatalcaspor deplasmanında Cenk'in golüyle 1 puanı kaptı. Averajla liderliğini sürdürdü. 21'de Burak Karapınar soldan ceza sahasına girince defansın darbesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 22'de Doğukan'ın penaltı atışında kaleci Özgün gole izin vermedi. 24'te Ali'nin kullandığı serbest vuruşta Mert'in yakın mesafeden şutunda top üst direğin dibinden auta çıktı.

KSK'DE CENK SAHNEYE ÇIKTI

55'te soldan kullanılan köşe atışında Bora topu arka direkte altı pasa doldurdu. Boş pozisyonda Yusuf topu kafayla ağlara yolladı: 1-0. 74'de Barış sağdan girdi. Yerden ortasında savunma son anda ayak koydu. 78'de Doğukan'ın soldan kullandığı köşe atışında ön direkten seken topu arka direkte Cenk kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1. 80'de Harun'un sert şutunu kaleci zorlukla kornere çeldi. 84'te Hakan uygun durumda topu dışarı yolladı. Maç 1-1 sona erdi.



KARŞIYAKA DOĞUM GÜNÜNÜ SESSİZ KUTLADI

Kasım 1912'de kurulan KSK dün 108. yaşına girdi. İzmir'de yaşanan deprem ve can kayıpları nedeniyle camia hiç bir organizasyon yapmadı. Kulüp sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İzmir'in ve ülkemizin aydınlık yüzü KSK, 108 yıl önce bugün bir zeytin ağacının altında alınan inançlı kararla birlikte doğdu. İlk günden bu yana, Atatürk'ün düşünce sisteminin ışığında; ahlâklı, vatansever ve ilkeli sporcular yetiştirmemize vesile olan, başta Kadızade Zühtü Işıl olmak üzere tüm kurucularımızı, yeşil kırmızılı armaya gönül vermiş tüm büyüklerimizi sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. İzmir'imizin, bu zor günlerin ardından çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına olan inancımız tamdır. Birlik olduktan sonra başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını daha önce defalarca göstermiş bir milletin ferdi olarak, kulübümüz de, tüm camiasıyla yine elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.