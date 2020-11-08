Karşıyaka’nın derdi savunma

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta zirve yarışı veren Karşıyaka, bu sezon kalesinde gördüğü tüm golleri duran toptan yedi. Ligde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan namağlup yeşil-kırmızılılar, 14 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 6 gol gördü. Kaf-Kaf ligde yediği 6 golü de duran toplardan kalesinde gördü. İzmir ekibi, geçen sezon 26 Temmuz'da çıktığı Antalya'daki Play-Off finalinde Turgutluspor'a karşı 1-0 öne geçtikten sonra duran toptan gelen eşitlik golüne engel olamamış, rakibine seri penaltılarla yenilerek TFF İkinci Lig'e çıkamamıştı.

MAÇI ERTELENDİ

Üçüncü Grup'ta 12 Kasım'da iç sahada oynaması gereken Arhavispor maçı rakip takımdaki korona virüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Karşıyaka, 15 Kasım Pazar günü Çarşamba ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik heyet idmanlarda duran toplara karşı özel çalışmalar yapıyor.



TAKIM İKİ GÜN İZİNLİ

Karşıyaka'nın 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynayacağı Arhavispor maçı rakipte çıkan korona virüs vakalarının çok olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Yeşil-kırmızılı teknik heyet yoğun bir maç programından çıkan futbolculara 15 Kasım'da deplasmanda oynanacak olan Çarşambaspor karşılaşması öncesinde iki gün izin verdi. Teknik patron Soner Tolungüç, "Pazartesi'den itibaren çalışmalarımıza tesislerimizde başlayacağız" dedi.