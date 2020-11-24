Karşıyaka’nın konuğu Arhavi

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta sezon başından beri süren 8 maçlık yenilmezlik serisini lider Somaspor önünde kaybederek zirve yarışında ağır yara alan Karşıyaka, bugün erteleme maçında Arhavispor'u ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Maçı hakem Burak Taşkınsoy yönetecek. 12 Kasım'da oynanması gereken karşılaşma rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ligde liderlik

için çıktığı maçta Somaspor'a yenilince zirve koltuğunu koruyan rakibinin 5 puan gerisine düşen Karşıyaka, 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Maçları eksik olan Arhavispor ise dört puanla düşme hattında bulunuyor.

YARA ALMAK İSTEMİYOR

GRUPTA son 3 maçını kazanamayan, bu karşılaşmanın ardından hafta sonunu bay takım olarak geçirecek Karşıyaka, galip gelerek yarıştaki iddiasını sürdürmek istiyor.