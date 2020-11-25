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hata yapmadı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona müthiş başladıktan sonra üst üste 3 maç galip gelemeyen, 8 haftalık yenilmezlik serisini lider Somaspor'la giriştiği zirve mücadelesinde kaybaden , erteleme sınavında 'u tek golle geçip yarışa tutundu.

Karşıyaka hata yapmadı

25.11.2020, 13:31

Rakipteki koronavirüs vakaları nedeniyle gecikmeli olarak oynanan maçı golcüsü Hakan Kuş'la 1-0 kazanan Karşıyaka, bay takım olarak geçeceği hafta sonu öncesi hata yapmadı. Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 21 puan toplayan Karşıyaka, maç fazlasıyla yeniden üçüncü sıraya tırmandı.

Kazanmanın çok önemli olduğunu belirten Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Bol pozisyon bulduğumuz maçı kendimiz zorlaştırdık. Bu tip maçlarda pozisyonları değerlendiremeyince rakibe daha fazla umut veriyorsun. Öne geçsen de ikinci golü bulamamak her zaman risk. Sonuçta kazanıp tekrar moral tazeledik. Şimdi rakiplerimizin alacağı sonuçları bekleyeceğiz. Yolumuza dikkatli devam etmeliyiz" dedi. Tolungüç, hafta sonunu bay geçirecek olmalarına rağmen 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak Batman Petrolspor deplasmanı öncesi takıma izin vermedi.

KRAL GOLLE DÖNDÜ
Karşıyaka'nın bu sezon yaptığı çıkışta en büyük pay sahiplerinden olan forvet Hakan Kuş, 3 maçlık suskunluğunu Arhavispor önünde galibiyeti getirerek bozdu. Ligde ilk 6 haftada 6 gol atan, Kaf-Kaf'ın 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığı dönemde üst üste 5 maçta ağları sarsarak kariyerinin en iyi serisine imza atan 26 yaşındaki Hakan, Çatalcaspor, Çarşambaspor ve Somaspor randevularını boş geçti. Hakan, dün 45'inci dakikada attığı şık kafa golüyle takımına yine hayati öneme sahip 3 puanı getiren isim oldu. Toplamda 7 gole ulaşıp geçen sezon 28 maçta 8 gollük performansına şimdiden çok yaklaşan Hakan, grupta gol krallığı yarışında da yeniden zirveye yükseldi.

DHA

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