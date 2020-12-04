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Karşıyaka’da hedef İçel

Karşıyaka’da hedef İçel
Giriş Tarihi: 4.12.2020

3. Lig 3. Grup'ta Arhavi galibiyetinin ardından Batman'la deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka, zirveyle puan farkını eritme fırsatını tepse de gurbetten puanla dönüp rakiplerini takibini sürdürdü. Grupta 11 maçta 22 puan toplayan Kaf-Kaf, haftaya konuk edeceği maç fazlasıyla liderliği devralan İçel İdmanyurdu'nun 3 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Beraberliğe üzülüyoruz" dedi. Tolungüç, "Son vuruşları panik yapmadan gole çevirmemiz lazım. Değişiklikler de kurgumuzu etkiledi. Yolumuza devam edeceğiz. Haftaya lider İçel ile oynayacağımız karşılaşma daha da önem kazandı" dedi. KSK'de Batman önünde bu sezon ilk 11'in değişilmezi olan Burak diz yan bağlarından sakatlandı. Mustafa Aşan da kasık sakatlığı yaşadı. İki futbolcunun MR'ı çekilecek.

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