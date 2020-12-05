KSK’den müthiş dönüş

ING Basketbol Süper Ligi 7. hafta erteleme maçında Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Maça Bahçeşehir iyi başladı ve Thomas Akyazili ile Jamal Jones'un sayılarıyla 0-5'lik seri yakaladı. Skordaki üstünlüğünü koruyan Jamal Jones'un hücumdaki etkili oyunuyla ilk çeyreği 13-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de farkını gösteren Bahçeşehir devreyi 34-39 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte toparlanan KSK son bölüme 51-51 berabere girmeyi başardı. Nefesleri kesen son çeyrekte maç iki tarafa da gidip gelirken sahneye çıkan M'Baye son sözü söyledi ve Karşıyaka maçı 82-79 kazandı.