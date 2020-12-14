Kaf-Kaf rüzgarı

Sezona 'Karşıyaka Spor Kulübüdür' sloganıyla başlayan Karşıyaka, mücadele ettiği 3 kulvarda haftayı zaferlerle kapattı. TFF 3. Lig 3. Grup'ta zirve mücadelesi veren futbol takımı hafta içi randevusunda İzmir'e lider gelen İçel İdmanyurdu'nu 3-1 mağlup etti. Şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde de zirve mücadelesi veren voleybol takımı ise güçlü rakiplerinden Vakıfbank'ı set vermeden 3-0 yendi. Yeşil-kırmızılı bayanlar son 4 maçını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

SARICA: MÜTHİŞ BİR GECEYDİ

ING Basketbol Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Pınar Karşıyaka da Fenerbahçe karısında tarihi bir galibiyete imza attı. Yeşil-kırmızılılar, sahasında 18 sayı geriye düştüğü maçta İstanbul ekibini 83-79'luk skorla yendi. Müthiş bir gece yaşadıklarını belirten Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "İkinci yarı müthiş bir geri dönüş yakaladık. 18 sayı farktan gelerek rakibimizi yakaladık. Bunlar benim için çok değerli şeyler. Rakibimizi en büyük destekçimizden yoksun olarak taraftarsız bir şekilde yenmek de çok değerli. Biz o mücadeleyi taraftarımız için verdik, galibiyeti de onlara armağan ediyoruz. Tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ