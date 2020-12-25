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fren yaptı

3. Lig 3. ’ta şampiyonluk hesapları yapan ve oynadığı son iki maçını kazanan Kaf-Kaf, kendi evindeki karşılaşmada Altındağ ile yenişemedi.

Karşıyaka fren yaptı

25.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta üst üste 2 galibiyetle zirveye ortak olan Karşıyaka, iç sahada Altındağspor'la yenişemedi: 0-0. 14. dakikada gelişen Karşıyaka atağında defansın arkasına sarkıtılan pasla ceza sahasına giren Namık Barış'ın karşı karşıya pozisyonda şutunda kaleci Süleyman gole engel oldu. 43'te konuk ekip gole yaklaştı. Alperen'in pasıyla buluşan Furkan Ünsal'ın ceza sahasına girer girmez boş pozisyonda şutu üst direkten döndü. 45+1'de Karşıyakalıların penaltı beklentisi sonuçsuz kaldı. Rakip ceza sahasında Battal, Ali'nin ayağına basmasıyla yerde kaldı. Karşıyakalı futbolcuların penaltı itirazlarına karşılık Hakem Murat Ercan oyunu devam ettirdi. 50'de Anıl'ın soldan ortasına Namık Barış'ın kafa şutu kalecide kaldı. 72'de Fatih ceza alanı dışı solundan kaleyi yokladı, top üstten auta çıktı. Karşılaşma 0-0 tamamlandı.

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