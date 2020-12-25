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Karşıyaka fren yaptı

3. Lig 3. Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan ve oynadığı son iki maçını kazanan Kaf-Kaf, kendi evindeki karşılaşmada Altındağ ile yenişemedi.

25.12.2020