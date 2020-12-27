Karşıyaka’da virüs şoku

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'da korona virüs şoku yaşanıyor. Altındağspor maçı öncesi yeşil-kırmızılı ekipte üç futbolcunun testi pozitif çıkmış ve izolasyon altına alınmıştı. İzmir ekibinde 30 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Osmaniyespor karşılaşması öncesi yapılan testlerde 5 futbolcusunda da korona virüse rastlandı. Karşıyaka'da toplam 8 futbolcu olmak üzere 11 kişi de virüs çıktı. Yeni tip korona virüse rastlanan kişilerin tedavilerine başlandığı ve izolasyon altına alındıkları bildirildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan sekiz futbolcu, iki antrenör ve masörün genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Karşıyaka'da 8 eksikle zorlu Osmaniyespor maçı hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ