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’da virüs şoku

Yeşil-kırmızılılar da son teste beş futbolcunun testi daha pozitif çıktı

Karşıyaka’da virüs şoku

27.12.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'da korona virüs şoku yaşanıyor. Altındağspor maçı öncesi yeşil-kırmızılı ekipte üç futbolcunun testi pozitif çıkmış ve izolasyon altına alınmıştı. İzmir ekibinde 30 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Osmaniyespor karşılaşması öncesi yapılan testlerde 5 futbolcusunda da korona virüse rastlandı. Karşıyaka'da toplam 8 futbolcu olmak üzere 11 kişi de virüs çıktı. Yeni tip korona virüse rastlanan kişilerin tedavilerine başlandığı ve izolasyon altına alındıkları bildirildi. Kovid-19 testi pozitif çıkan sekiz futbolcu, iki antrenör ve masörün genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Karşıyaka'da 8 eksikle zorlu Osmaniyespor maçı hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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