Karşıyaka’da gergin bekleyiş

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta 30 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Osmaniyespor ile maçı olan Karşıyaka'da 8 futbolcusunda Kovid-19'a rastlanması moralli bozdu. Liderle arasında iki puan fark olan Kaf-Kaf'ta 0-0 berabere kalınan Altındağ maçı öncesi üç futbolcuda virüse rastlanmıştı. Kurmaylar maçın ardından önlem amaçlı test yaptırdı ve vakaların arttığı ortaya çıktı. İzmir ekibi dün federasyonun istediği testleri de yaptırdı. Bugün çıkacak sonuçları gergin bir şekilde bekliyor. Vakaların artması sonucunda Karşıyaka'nın Çarşamba günü oynayacağı Osmaniyespor ve 6 Ocak'taki Erbaaspor karşılaşmalarının ertelenme ihtimali bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekipte şuan 8'i futbolcu olmak üzere toplam 11 kişi izolasyon altında tutuluyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ