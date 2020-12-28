KSK tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor'u 29 sayı farkla yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti: 86-57. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyot, 23-21 yeşil-kırmızılıların üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta 24 sayı bularak rakibine iyi savunmayla 9 sayı şansı veren Karşıyakafarkı 19 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda ev sahibi soyunma odasına 47-30 üstün gitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ev sahibi Yunus'un son saniye üçlüğüyle skoru 68-44'e getirip, dördüncü periyoda 24 sayı farkla önde başladı. Dördüncü ve son periyotta da başarılı bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, salondan 86-57 galip ayrıldı.