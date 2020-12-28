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Haberler Karşıyaka KSK tam gaz

KSK tam gaz

KSK tam gaz

28.12.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor'u 29 sayı farkla yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti: 86-57. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyot, 23-21 yeşil-kırmızılıların üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci periyotta 24 sayı bularak rakibine iyi savunmayla 9 sayı şansı veren Karşıyakafarkı 19 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı sonunda ev sahibi soyunma odasına 47-30 üstün gitti. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren ev sahibi Yunus'un son saniye üçlüğüyle skoru 68-44'e getirip, dördüncü periyoda 24 sayı farkla önde başladı. Dördüncü ve son periyotta da başarılı bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, salondan 86-57 galip ayrıldı.

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