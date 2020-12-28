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Petkimspor yine kayıp

Petkimspor yine kayıp

28.12.2020

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Türk Telekom'a 89-71 mağlup oldu. Konuk ekip ilk periyodu 21-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan ev sahibi ekip devreyi 46-34 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Telekom son bölüme 71-56 üstün girdi. Son periyotta Aliağa'nın çabaları yetmeyince Telekom maçı 89-71 kazandı.

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