ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Türk Telekom'a 89-71 mağlup oldu. Konuk ekip ilk periyodu 21-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte toparlanan ev sahibi ekip devreyi 46-34 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Telekom son bölüme 71-56 üstün girdi. Son periyotta Aliağa'nın çabaları yetmeyince Telekom maçı 89-71 kazandı.
Petkimspor yine kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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