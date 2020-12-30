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Haberler Karşıyaka Erhan’a süper kanca

Erhan’a süper kanca

1. Lig’de zirve mücadelesi veren Altınordu’nun 25 yaşındaki kalecisi ’ü temsilcisi resmen istedi

Erhan’a süper kanca

30.12.2020

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkan Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk'e Süper Lig'de zirve yarışı veren Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi. Alanya ekibinin sezon başında da Erhan için nabız yokladığı ancak sonuç alamayınca ara transfer dönemi için yeniden harekete geçtiği bildirildi.

ALTAY'DA FUTBOLA BAŞLADI
ALTINORDU'NUN 2018-2019 sezonu başında Karşıyaka'dan transfer ettiği 25 yaşındaki file bekçisi futbola Altay altyapısında başladı. İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Bucaspor altyapısında oynadıktan sonra Karşıyaka altyapısına transfer olan Erhan, 2014'te yeşil-kırmızılı kulüpte profesyonel oldu. Karşıyaka'da 4 sezon oynadıktan sonra son 2.5 sezondur Altınordu'da yer alan tecrübeli eldivenin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Son 1.5 sezona Altınordu'nun 1 numaralı file bekçisi olan Erhan'ı cazip bir teklif gelmemesi halinde kulübünün bırakmayı düşünmedi-ği ifade edildi.

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