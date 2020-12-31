Ksk ağır yaralı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı içinde olan Karşıyaka dün 9 eksikle gittiği Osmaniyespor deplasmanında rakibine 3-1 mağlup oldu. Önemli eksiklerin yer aldığı Kaf-Kaf, 31. dakikada Hakan Kuş ile 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Zirve yolunda önemli yara aldı. İzmir temsilcisi 29 puanda kaldı. Osmaniye ekibi puanını 14'e çıkardı. Mücadelenin 31. dakikasında Özkan Duman'ın soldan ortasında Hakan Kuş iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 38'de sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza alanı içinde Onur Kızıltaş skoru eşitledi: 1-1.

İSTENİLEN GOL GELMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısına konuk ekip hızlı başladı. 57. dakikada Yavuz ile bulduğu golle Osmaniye Futbol Kulübü öne geçti: 2-1. Önemli eksiklerine rağmen Karşıyaka maçın ilerleyen dakikalarında tüm riskleri alarak rakip kalede gol aradı. Ancak başarılı olamadı. 90+3'de Anıl'ın uzaklaştırmak istediği top sağ çaprazda Osmaniyesporlu oyuncularda kaldı. Yapılan ortada arka direkte Atakan plase bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşmayı 3-1 Osmaniyespor kazandı.



KSK 9 EKSİKLE SAHAYA ÇIKTI

ŞAMPİYONLUK mücadelesi veren Karşıyaka takım içinde yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle 9 önemli oyuncusundan mahrum kalarak Osmaniye deplasmanında sahaya çıktı. Ekipte izolasyon altında bulunan Mustafa Değirmenci, Harun, Onur Kıntaş, Metin Peker, Fatih Öztekin, Doğukan İnci, Arif Cılak, Berke ve Barış Namık Çelik forma giyemedi.



DIŞ SAHADA İLK KEZ YENİLDİ

Karşıyaka, Osmaniyespor önünde bu sezonun ikinci mağlubiyetini, deplasmanda da ilk yenilgisini aldı. Kaf-Kaf en son sahasında 19 Kasım'da Somaspor'a 1-0 yenilmişti. İzmir ekibi o maçtan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Yeşil-kırmızılılar deplasmanda da oynadığı 8. mücadelede evine puansız döndü. Karşıyaka dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 15 puan kazanma başarısını.