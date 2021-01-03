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KSK doludizgin

Pınar Karşıyaka'nın baştan sona çok iyi oynadığı karşılaşmada süper yıldızı M’Baye 28, Morgan ise 16 sayı kaydetti. Yeşil-kırmızılılar zirve yarışını sürdürdü.

KSK doludizgin

3.1.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Beşiktaş'ı 84-72 yendi. İzmir ekibi üst üste oynadığı 7. maçını da kazanarak yoluna yara almadan devam etti. Pınar Karşıyaka, ilk çeyrekte M'Baye'nin dış şutlarda bulduğu sayılarla etkili oldu ve ilk çeyreği 26-17 önde kapadı. Yakaladığı skor avantajını ikinci çeyrekte de iyi koruyan konuk ekip, yine M'Baye'nin etkili oyununa devam etmesiyle birlikte devre arasına 34-45 önde girdi. İkinci yarıya Morgan ve M'Baye'nin etkili oyunuyla başlayan konuk ekip, son çeyreğe farkı açarak 54-69'luk üstünlükle girdi.

KAF-KAF'TA YABANCILAR FARK YARATTI
Karşılaşmanın son çeyreğinde de rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Pınar Karşıyaka, yabancı oyuncularının skora katkısıyla Beşiktaş'ı 84-72 yenmesini bildi. İzmir ekibinde M'Baye 28 sayı, 5 asist, Morgan, 16 sayı, 7 ribaunt ve Taylor da 11 sayı, 8 asistle mücadele etti. Ev sahibi Beşiktaş'ta ise Alperen 20 sayı, 8 ribauntla takımının en skorer ismi oldu. Karşılaşmanın ardından Pınar KSK'de büyük bir sevinç yaşandı.

RAKİP TANIMIYOR
Beşiktaş'ı deplasmanda dize getiren Pınar Karşıyaka tutulmuyor. İzmir ekibi oynadığı son 7 maçta Beşiktaş'ın yanı sıra Bahçeşehir, Bursaspor, F.Bahçe Beko, Büyükçekmece, G.Saray ve Ormanspor'u dize getirdi. Yeşil-kırmızılıların, özellikle şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe Beko'yu yenmesi alkış aldı. Antrenör Ufuk Sarıca, takımın yoğun tempoya rağmen iyi bir ivme yakaladığını söyledi

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