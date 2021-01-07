Kaf-Kaf kayıp

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka sahasında Erbaaspor'a 1-0 yenildi. Kaf-Kaf ilk yarıyı 29 puanla zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada tamamladı. Maçın 7. dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Emirhan'ın şutu yan direkten döndü. Yusuf topu tamamlamak isterken top yine aynı direğe isabet etti. 10'da Furkan'ın şutunda kaleci Mehmet Aksoy gole izin vermedi. 20. dakikada Talha Reşat, orta sahaya yakın noktadan aldığı pasla hareketlenip sert vurdu, üst direğe çarpan top ağlara gitti: 0-1. 29. dakikada Barış harika bir pasla topu Hakan Kuş'la buluşturdu. Hakan meşin yuvarlağı çizgiden ceza sahasına çevirdi, Mustafa'nın şutu kalenin hemen önünde defanstan döndü

CENK OYUNDAN ATILDI

53'te Harun'un şutundan sonuç çıkmadı. 68'da Onur'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Doğukan'ın kafa şutu yandan auta gitti. 89'da ani gelişen Erbaa hücumunda pozisyon gereği Yunus'u düşüren Cenk direkt kırmızı kart gördü. Karşılaşmayı Erbaaspor 1-0 kazandı.

NEGATİFE DÖNENLER 11'DE SAHAYA ÇIKTI

KORONAVİRÜSE yakalandıkları için Osmaniye maçında oynamayan 9 isimden 6'sı 10 günlük izolasyon süreçlerini tamamlayıp son PCR testleri de negatif çıkınca antrenman eksiklerine rağmen ilk 11'de forma giydi. Arif, Mustafa Değirmenci, Barış, Metin, Onur ve Fatih virüsü atlatır atlatmaz 11'de sahaya çıkarken, Doğukan ve Harun karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan yeşil-kırmızılı ekip, devre arasına 29 puanla, lider Somaspor'un altı puan gerisinde dördüncü sırada girdi.



TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları ara-arasında koridorda tansiyon yükseldi. Karşıyaka so- sında soyunma odası önünde abartılı bir şekilde sevinen yunma Erbaasporlu oyunculara yapılan uyarılara, konuk ekip gerildi. İki takımın teknik heyeti ve emniyet güç-güçekip oyuncuları küfürlü karşılık verince ortam lerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi. Karşıyaka son üç maçında 1 puan toplayarak zirve yolunda önemli yara aldı. İki hafta üst üste yenilerek taraftarlarını üzdü