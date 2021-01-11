Pınar Karşıyaka kritik sınavda

Avrupa'da yoluna devam etmek için adını grupta ilk 2 takım arasına yazdırmaya çalışan yeşil-kırmızılı ekip, iddiası kalmayan Fortitudo Bologna'ya konuk olacak. Bologna kentindeki Arena Unipol'de oynanacak maç saat 22.30'da başlayacak.



Alman temsilcisi Brosa Bamberg'in 4'te 4'le üst turu garantilediği grupta Kaf-Kaf 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle Bielbao Basket'in averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Son hafta mücadelesinde Bilbao'yu 27 Ocak'ta evinde ağırlayacak temsilcimiz, İtalya deplasmanında kazandığı takdirde adını son 16 takım arasına yazdırmak için büyük avantaj elde edecek. Grupta yarın Bilbao da Bamberg deplasmanına çıkacak.

DHA