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Pınar Karşıyaka kritik sınavda

'nde peş peşe 8 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, yarın FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İtalya deplasmanında Son 16 Turu için kritik bir maça çıkacak.

Pınar Karşıyaka kritik sınavda

11.01.2021, 12:24

Avrupa'da yoluna devam etmek için adını grupta ilk 2 takım arasına yazdırmaya çalışan yeşil-kırmızılı ekip, iddiası kalmayan Fortitudo Bologna'ya konuk olacak. Bologna kentindeki Arena Unipol'de oynanacak maç saat 22.30'da başlayacak.

Alman temsilcisi Brosa Bamberg'in 4'te 4'le üst turu garantilediği grupta Kaf-Kaf 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle Bielbao Basket'in averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Son hafta mücadelesinde Bilbao'yu 27 Ocak'ta evinde ağırlayacak temsilcimiz, İtalya deplasmanında kazandığı takdirde adını son 16 takım arasına yazdırmak için büyük avantaj elde edecek. Grupta yarın Bilbao da Bamberg deplasmanına çıkacak.

DHA

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