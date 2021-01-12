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sahaya indi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde, 29 puanla Play-Off barajında tamamlayan , ikinci yarı hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başladı.

Karşıyaka sahaya indi
DHA

12.01.2021, 13:13

Yeşil-kırmızılılarda koronavirüse yakalanıp izolasyon süreçleri devam eden Erdoğan, Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı ve izolasyon süreci süren Burak antrenmanlara katılamıyor.

Sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçında forma giymeyen Mustafa Aşan da yarın antrenmana çıkacak. Kaf-Kaf'ın devre arasında Antalya'da kamp yapıp yapmayacağıyla ilgili kararı yönetim verecek.

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