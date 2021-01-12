Karşıyaka sahaya indi

Yeşil-kırmızılılarda koronavirüse yakalanıp izolasyon süreçleri devam eden Erdoğan, Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı ve izolasyon süreci süren Burak antrenmanlara katılamıyor.
Sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçında forma giymeyen Mustafa Aşan da yarın antrenmana çıkacak. Kaf-Kaf'ın devre arasında Antalya'da kamp yapıp yapmayacağıyla ilgili kararı yönetim verecek.
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