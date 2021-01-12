KSK sorun çözdü

Üç yıl önce Mutlu Altuğ'dan devraldığı Karşıyaka başkanlığı görevini başarıyla yürüten ve camianın desteğini her zaman yanında hisseden Turgay Büyükkarcı, yönetimiyle birlikte önemli sorunları bir bir çözüme kavuşturdu. FIFA'dan Ekim 2016'da 2 dönem transfer yasağı, Eylül 2017'de 6 puan silme cezası alan Karşıyaka'da göreve 2018 Ocak ayında gelen Büyükkarcı, 8 yabancı futbolcunun alacağını ödedi. Shukurov'un 205 bin dolar, Juninho'nun 220 bin dolar, Kovalchuk'un 155 bin euroluk borcunu ödeyerek FIFA'dan kesinleşmiş 18 puan silme cezasını ortadan kaldıran Tur-gay Büyükkarcı ve yönetimi Ofoedu'nun 59 bin dolarlık alacağını vererek 6 puan silme cezasının önüne geçti.



KAF-KAF'IN 70 MİLYON TL BORCU VARDI

En önemli sorunlardan biri olan küme düşme tehdidini Banahene'ye 40 bin Euro ödeyerek savuşturan Karşıyaka yönetimi, Djiby Fall'a 172 bin Euro, Kvesic'e ise 44 bin Euro verdi. Son olarak Sırp stoper Igor Duric'e 180 bin Euro ödeyerek FIFA ile olan uyuşmazlıkları noktaladı. Göreve gel-diklerinde kulübün 70 milyon liraya yakın borcu olduğunu belirten başkan Turgay Büyükkarcı, "Tesisler harap vaziyetteydi, futbol takımı oyuncuların çoğunu kaybet-mişti, basketbol takımının bir senelik oyun-cu giderinden daha fazla borcu vardı, oyna-yacak çim sahamız yoktu, tesislerde yemek çıkmıyordu, elektrikler kesikti, kurumlarla ilişkiler kopmuştu, hiç kimsenin kulübe güveni yoktu. 3 yıl gibi bir sürede bu sorun-ları çözmek çok önemli" diye konuştu.



KAF-KAF GENÇLERİ KİRALIK VERECEK

İkinci yarı hazırlıkları için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde toplanan İzmir temsilcisi Karşıyaka, ara transfer döneminde takımda forma şansı bulamayan altyapı patentli gençleri kiralık göndermeyi planlıyor. Yeşilkırmızılı ekip, Mustafa Çalışkan, Kerem, Mert gibi isimleri tecrübe kazanmaları için sezon sonuna kadar 3'üncü Lig ekiplerine kiralık vermeyi değerlendiriyor. Karşıyaka'da sezon başında ayrılmak istediğini belirtip kulüp arayan ancak ardından teknik heyetten özür dileyerek takıma geri dönen Görkem Ali Kınay, şans bulamayınca geçen haftalarda kulübe veda etti.