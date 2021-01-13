Karşıyaka sahaya indi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 6 puan gerisinde, 29 puanla Play-Off barajında tamamlayan Karşıyaka, ikinci yarı hazırlıklarına Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başladı. Yeşil-kırmızılılarda korona virüse yakalanıp izolasyon süreçleri devam eden Erdoğan, Caner, Mustafa Çalışkan ile sakatlığı ve izolasyon süreci süren Burak antrenmanlara katılmadı.

MUSTAFA AŞAN İDMANA ÇIKIYOR

Ligin ikinci yarısında çıkışa geçip direkt 2. Lig'e çıkmanın hesaplarını yapan ekipte sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçında forma giymeyen Mustafa Aşan da bugün antrenmana çıkacak. Kaf-Kaf'ın devre arasında Antalya'da kamp yapıp yapmayacağıyla ilgili kararı yönetim verecek. Karşıyaka'nın ara transfer döneminde kiralık olarak vermeyi planladığı oyuncularla ilgili temasları sürerken 1 hafta içinde bu konuda beklenen gelişmelerin yaşanması bekleniyor.