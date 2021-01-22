Alkışlar Büyükkarcı’ya

Karşıyaka'da 20 Ocak 2018'de göreve gelen Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yapmış olduğu işler taraftar ve camiadan büyük alkış aldı. Özellikle futbolda FIFA'daki tüm dosyaları kapatan Büyükkarcı, iki hafta sonra 108 yıllık Kaf-Kaf'ta en uzun süre görevde kalmış ikinci başkan olarak da tarihe geçecek. Efsane başkanlardan Ali Ulvi Kiremitçiler'i de geride bırakıp kulüp tarihinde en uzun süreli ikinci başkan olacak.

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Yeşil-kırmızılı İzmir ekibi geçtiğimiz gün sosyal medya da paylaştıkları video ve yazıyla Büyükkarcı'ya çok güvendiklerini belirtti. Açıklamada, "Turgay Büyükkarcı büyük gayretleriyle bütün FIFA dosyalarını kapattı. Eskişehir ve Bursa gibi kulüplerin borçları inanılmaz boyutlarda. Bursa'nın borcu 500 milyon TL, Eskişehir'in 250 milyon TL. KSK bütün FIFA dosyalarını kapatarak borçlarını kontrol altına aldı. Taraftar Token ve Taraftar Fan Zone gibi kulübe kalıcı gelirler getirecek projeleride hayata geçiren Büyükkarcı efsane kulüp başkanı olma yolunda ilerliyor" ifadelerine yer verdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ