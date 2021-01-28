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KSK’nin rakibi Isparta 32

3. Lig 3. Grup’ta Play-Off’u hedefleyen , ikinci yarının ilk maçında Atatürk Stadı’nda saat 13.00’te Isparta ekibini ağırlayacak.

KSK’nin rakibi Isparta 32

28.1.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarının son haftalarında yaşadığı korona virüs vakalarının etkisiyle son 3 maçından sadece 1 puan çıkaran 4. sıradaki Karşıyaka, bugün evinde ikinci devrenin ilk haftasında Play-Off hedefleyen Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 13.00'te çalacak. Ligde 29 puanı bulunan yeşil-kırmızılılar, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 26 puanlı 7. sıradaki Isparta ekibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor. Son yapılan korona virüs testlerinin tüm sonuçları negatif çıkan Karşıyaka'da kırmızı kart cezalısı stoper Cenk ile sarı kart cezalısı ön libero Arif dışında eksik yok. KSK'de fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki 3 oyuncudan Mustafa Çalışkan ve Kerem Dönertaş Bergama Bld'ye forvet Berat İş ise Adıyaman 1954'e kiralık olarak gönderildi.

GÖRKEM ALİ KINAY FETHİYESPOR'DA
BİR süredir kendisine kulüp arayan 22 yaşındaki ön libero Görkem Ali Kınay ise 1.5 yıllığına Ege temsilcisi Fethiyespor'la anlaştı.

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