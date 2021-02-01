Kaf kaf tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, dün evinde ağırladığı Tofaş'ı 90-71 mağlup etti. Ligde art arda 11'inci galibiyetini alan Pınar KSK, kulüp tarihinin en iyi galibiyet serisini elde ederek kendi rekorunu kırdı. Kaf-Kaf, daha önce 2004-05 sezonunda üst üste 10 galibiyet alarak en iyi seriyi yakalamıştı. Pınar KSK, çeyreği 22-17 önde geçti. İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi, devreye 22 sayı farkla 53-31 üstün girdi.

ÜSTÜNLÜĞÜ HİÇ BIRAKMADI

Üçüncü periyotta Metecan ve M'Baye ile 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 25. dakikasını 61-44 önde geçtiği periyodu, 70-53 galip tamamladı. Son periyotta Taylor ve Morgan'la üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-71 galip ayrıldı. TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, ikinci periyotta itirazları nedeniyle ihraç edildi.



YENİ REKOR SARICA'NIN

TOFAŞ'I 90-71 mağlup eden Pınar KSK, üst üste 11'inci maçını kazanarak kulüp tarihinin ligdeki galibiyet serisi rekorunu kırdı. 2004-2005'te 10'da 10 yapmıştı. Kaf-Kaf, son olarak A.Efes'e 74-61 mağlup oldu. Daha sonra Bahçeşehir, Bursa, F.Bahçe, Büyükçekmece, G.Saray, Orman, Beşiktaş, Lokman Hekim Fethiye, Gaziantep, Petkim ve TOFAŞ maçlarını kayıpsız geçti. Ufuk Sarıca önderliğindeki Kaf-Kaf büyük bir başarıya imza attı.