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Kaf kaf tam gaz

Pınar Karşıyaka, Bursa ekibini 19 sayı farklı yenerek çıkışını sürdürdü. ve öğrencileri, kulüp tarihinin en iyi galibiyet serisini elde ederek önemli bir rekor kırdı.

Kaf kaf tam gaz

1.2.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, dün evinde ağırladığı Tofaş'ı 90-71 mağlup etti. Ligde art arda 11'inci galibiyetini alan Pınar KSK, kulüp tarihinin en iyi galibiyet serisini elde ederek kendi rekorunu kırdı. Kaf-Kaf, daha önce 2004-05 sezonunda üst üste 10 galibiyet alarak en iyi seriyi yakalamıştı. Pınar KSK, çeyreği 22-17 önde geçti. İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi, devreye 22 sayı farkla 53-31 üstün girdi.

ÜSTÜNLÜĞÜ HİÇ BIRAKMADI
Üçüncü periyotta Metecan ve M'Baye ile 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 25. dakikasını 61-44 önde geçtiği periyodu, 70-53 galip tamamladı. Son periyotta Taylor ve Morgan'la üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-71 galip ayrıldı. TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, ikinci periyotta itirazları nedeniyle ihraç edildi.

YENİ REKOR SARICA'NIN
TOFAŞ'I 90-71 mağlup eden Pınar KSK, üst üste 11'inci maçını kazanarak kulüp tarihinin ligdeki galibiyet serisi rekorunu kırdı. 2004-2005'te 10'da 10 yapmıştı. Kaf-Kaf, son olarak A.Efes'e 74-61 mağlup oldu. Daha sonra Bahçeşehir, Bursa, F.Bahçe, Büyükçekmece, G.Saray, Orman, Beşiktaş, Lokman Hekim Fethiye, Gaziantep, Petkim ve TOFAŞ maçlarını kayıpsız geçti. Ufuk Sarıca önderliğindeki Kaf-Kaf büyük bir başarıya imza attı.

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