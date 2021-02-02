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Haberler Karşıyaka Pınar KSK’nin kura günü

’nin kura günü

Pınar KSK’nin kura günü

2.2.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki son maçında evinde Retabet Bilbao'yu 85-76 mağlup ederek Play-Off gruplarına kalan Pınar Karşıyaka'nın rakipleri bugün belli olacak. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi yeşil-kırmızılılar 2. torbada yer alıyor. Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği playoff karşılaşmaları, 2-3 Mart'ta başlayıp 6-7 Nisan tarihlerinde tamamlanacak.

KSK'NİN HEDEFİ İLK İKİ OLACAK
İlk 2 sırada yer alacak takımlar, yeri daha sonra açıklanacak 8'li Final müsabakalarında oynamaya hak kazanacak. 8'li Final mücadelesi ise 5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sekizli Final eşleşmeleri ise duyurudan sonraki hafta gerçekleşecek kura çekimi ile belirlenecek. Organizasyonda yoluna devam eden Türk takımlarından Tofaş ve Türk Telekom ise 1. torbada yer alıyor.

YEŞİL-KIRMIZILILAR MÜTHİŞ SERİ YAKALADI
BASKETBOL Ligi'nde Tofaş'ı 90-71 yenerek üst üste 11. galibiyetini alan ve kulüp tarihinin en iyi serisini yakalayan Pınar KSK, kendi rekorunu kırmanın sevincini paylaşıyor. Sırasıyla Bahçeşehir, Bursaspor, F.Bahçe Beko, Büyükçekmece, G.Saray, OGM Ormanspor, Beşiktaş, Fethiye Bld., G.Antep, Petkim ve Tofaş'ı yenen Kaf-Kaf, bu periyotta rakip potalara 938 sayı bırakırken, potasında 808 sayı gördü.

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