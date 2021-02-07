Karşıyaka’da Cezayir tamam

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik alıp zirve yarışının uzağında kalan Karşıyaka, teknik direktör arayışlarında sona yaklaştı. Önceki hafta Soner Tolungüç ile yollarını ayıran Kaf-Kaf, gündemine Elvir Baliç, Hasan Şaş, Ümit Davala, Cafer Aydın, Bayram Tosyalı ve İbrahim Cezayir'i alırken, son olarak Turgutluspor'u çalıştıran İbrahim Cezayir ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi. İbrahim Cezayir'le ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Altınordu U19, Niğde Anadolu FK ve Amed Sportif'te görev yapmıştı.

KAF-KAF TOPARLANACAK

Son olarak deplasmanda güçlü rakibi Esenler Erokspor'a 1-0 yenilen Karşıyaka'da başkan Turgay Büyükkarcı, "Kısa sürede toparlanarak yeniden çıkışa geçeceğiz. Yeşil-kırmızılılar hedefine ulaşacaktır. Play-Off yarışını bırakmayız, sonuna kadar kovalarız" dedi. Üçüncü Lig 3. Grup'ta son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve 29 puanla 7. sıraya kadar gerileyen Karşıyaka, 11 Şubat'ta Gölcük'ü konuk edecek.