KSK’den seri sonu

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'e 86-77 mağlup oldu. Darüşşafaka Tekfen ligdeki 10. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 4. kez mağlup oldu. Yeşil-kırmızılılar, ayrıca 11 maçlık galibiyet serisini de kaybetmiş oldu. Maçın ilk periyoduna etkili başlayan ve üst üste sayılar üreten Pınar Karşıyaka, bu çeyreği 21-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte iyi hücum yapan Darüşşafaka Tekfen, Andrews ve Doğuş Özdemir'in etkili oyunuyla ilk yarıyı 41-37 önde tamamlamasını bildi.

KAF-KAF YAKALAMAYADI

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ikinci yarısının ilk bölümünde iyi savunma yapan ev sahibi ekip, hücumda Görkem, ve Sinan Güler ile etkili oldu. İzmir temsilcisi, Morgan, M'Baye ve Semih üçlüsüyle etkili olsa da ev sahibi ekip son bölüme 62-58 üstün girdi. Dördüncü periyotta rakibinin dışarıdan ve içeriden ürettiği sayılara karşılık üstünlüğünü bırakmayan Darüşşafaka Tekfen, karşılaşmadan 86-77 galip ayrıldı.