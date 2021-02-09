KSK’de Cezayir dönemi

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da, istifa eden Soner Tolungüç'ün yerine teknik direktörlüğe İbrahim Cezayir getirildi.

Kaf-Kaf, 42 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllığına anlaştı. Cezayir, Perşembe günü İzmir'de oynanacak olan Gölcük maçında sahadaki yerini alacak. Cezayir'in ekibinde kaleci antrenörü Volkan Erten, bir dönem Karşıyaka forması giyen Gökhan Ünal, Mustafa Başaran ve Hasan Aydın yer alıyor. Ne kadar büyük bir kulübe geldiğini çok iyi bildiğini belirten Kaf-Kaf'ın yeni teknik patronu İbrahim Cezayir, "Karşıyaka armasının olduğu her yerde hedef vardır.

Bizde hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışacğız. Futbolcu arkadaşlarımızla güzel bir birliktelik içerisinde başarıyı yakalamak için mücadelemizi vereceğiz.

Bizlere bu görevi layık gören Başkanımız Turgay Büyükkarcı ve yönetime teşekkür ediyorum. Kulübümüzü layık olduğu yerlere taşımak ve bizlere güvenenleri mahcup etmemek için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ