Karşıyaka’nın rakibi Gölcük

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, bugün Gölcükspor'u son haftalardaki kötü gidişe son verme hedefiyle konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşı-laşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil-kırmı-zılılarda sakatlıkları bulunan Metin ve Fatih'in durumları maç saati netleşecek. Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk yarıda zir-veye ortak olan Karşıyaka, son 4 maçı kaybederek Play-Off bara-jının dışına çıktı. 3. Lig'de ilk kez üst üste 4 maçtan puansız ayrı-lan yeşil-kırmızılı ekip, 29 puanla yedinci sıraya geriledi. Son galibi-yetini 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor deplasmanında alan Kaf-Kaf'ın grupta lider Somaspor'la arasın-da 10 puan, Play-Off hattıyla ara-sında ise 3 puan fark bulunuyor. Gölcükspor ise 19 puanla alt sıra-lardan kurtulmaya çalışıyor.