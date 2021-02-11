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Karşıyaka’nın rakibi Gölcük

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta oynadığı son 4 maçını kaybeden İzmir ekibi, Atatürk Stadı’nda 13.00’te ’u ağırlayacak.

Karşıyaka’nın rakibi Gölcük

11.2.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta Karşıyaka, bugün Gölcükspor'u son haftalardaki kötü gidişe son verme hedefiyle konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşı-laşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Yeşil-kırmı-zılılarda sakatlıkları bulunan Metin ve Fatih'in durumları maç saati netleşecek. Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk yarıda zir-veye ortak olan Karşıyaka, son 4 maçı kaybederek Play-Off bara-jının dışına çıktı. 3. Lig'de ilk kez üst üste 4 maçtan puansız ayrı-lan yeşil-kırmızılı ekip, 29 puanla yedinci sıraya geriledi. Son galibi-yetini 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor deplasmanında alan Kaf-Kaf'ın grupta lider Somaspor'la arasın-da 10 puan, Play-Off hattıyla ara-sında ise 3 puan fark bulunuyor. Gölcükspor ise 19 puanla alt sıra-lardan kurtulmaya çalışıyor.

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