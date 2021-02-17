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çok kritik virajda

Oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen ve Play-Off hattının dışında kalan , bugün deplasmanda 13.00’te E.Karakoçan ile oynayacak

Karşıyaka çok kritik virajda

17.2.2021

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta son oynadığı 5 maçı kaybederek Play-Off hattının gerisinde kalan Karşıyaka, bugün Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü deplasmanında 3 puan hasretine son vermeye çalışacak. Elazığ Doğukent Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Maçı hakem Burak Kaplan yönetecek.

4 MAÇTIR DA GOL ATAMIYOR
Son 4 maçtır gol atamayan yeşil-kırmızılılar bu maçta cezalı duruma düşen takımın en skorer ismi Hakan Kuş'tan yararlanamayacak. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen Metin'in durumu maç saati netleşecek. Ligde son galibiyetini 60 gün önce 20 Aralık'ta Şile Yıldızspor'u deplasmanda yenerek alan Karşıyaka, o tarihten sonra çıktığı 6 maçta 1 beraberlik, 5 yenilgiyle hanesine yalnız 1 puan yazdırabildi. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü İbrahim Cezayir, Elazığ'da mutlaka kazanıp çıkış başlatmak istediklerini söyledi.

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