Kaf-Kaf kahretti

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka dün deplasmanda Elazığ Karakoçan'a 2-0 mağlup oldu. 15. dakikada sağdan Muhammed Sak'ın ortasında ceza sahasında yaşanan karambolde Karşıyaka savunması topu uzaklaştıramadı. Arka direkte Muhammet Can topu ağlara yolladı: 1-0, 24'de Karşıyaka sol kanattan tek paslarla ceza sahasına girdi. Doğukan'ın içeriye çevirdiği topta Mustafa Değirmenci'nin şutunda kaleye giden top savundan döndü.

MAÇA ORTAK OLAMADI

71'de Doğukan'un uzaktan sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 72'de Doğukan çalımlarla soldan ceza sahasına girdi. Çaprazdan şutunda top az farkla auta çıktı. 74'da ani gelişen ev sahibi atağında altı pasın içinde Semih'in şutunda kaleci Erdoğan gole izin vermedi. 85'te Karşıyaka tüm hatlarıyla gol ararken kalesinde golü gördü. Ani gelişen ev sahibi atağında sağdan gelen ortada Ahmet Arık boş pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-0. Maç bu skorla bitti.



CEZAYİR'DEN ZORUNLU DEĞİŞİM

Karşıyaka'da forvet oyuncusu Hakan Kuş sarı kart cezalısı olduğu için dün Elazığ'da forma giyemedi. Teknik patron İbrahim Cezayir, Hakan'ın yokluğunda forvette Battal'a şans verdi. Sağ bekte Anıl'ın yerine İlyas görev yaparken, orta alanda Harun Atalay şans buldu. Karşıyaka'da ilk yarı futbolu bıraktığını açıklayan ve devre arasında takıma geri dönen Özgür Güler dün uzun bir aradan sonra ilk kez forma giydi.



KSK'DEN YİNE SES YOK

KARŞIYAKA'DA kötü gidiş devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar büyük umutlarla gittiği Elazığ Karakoçan deplasmanında da eli boş döndü. Yeşil-kırmızılılar üst üste 6 maçtır kaybederek büyük bir şok yaşattı. İki haftadır takımın başında sahaya çıkan teknik direktör İbrahim Cezayir de kötü gidişe 'dur' diyemedi. İzmir temsilcisi 21 Şubat'ta sahasında Yalovaspor'u konuk edecek.