Derbi günü

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde bugün İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ile Göztepe filedeki derbide karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki derbi saat 16.00'da başlayacak. Ligde 15 maçta 13 galibiyetle aynı galibiyet sayısını yakaladığı lider Edremit Belediye Altınoluk'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Karşıyaka'da, hafta başında İzmir'e gelen yeni transfer Kübalı smaçör Lianma Flores ilk kez derbide forma giyecek.

İLK MAÇI KSK KAZANDI

Göztepe, grupta 15 maçta 9 galibiyetle 6'ncı sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Karşıyaka 3-0 kazanmıştı. Bugün oynanacak diğer maçların programı ise şöyle: A Grubu: 14.00 Çanakkale Bld.-Çiftlikköy Bld., 16.00 Edremit Bld. Altınoluk- M.E.Marmara Akademi, 16.00 VakıfBank - Büyükçekmece Vol. Akademi, 16.00 İzmirspor - Özel Gelişim Koleji.