Karşıyaka seri için Cizre’de

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta 7 maçlık galibiyet hasretine pazar günü Yalovaspor'u 3-2 yenerek son verip Play-Off yarışından kopmayan İzmir temsilcisi Karşıyaka, bugün düşme hattında son sıradaki Cizrespor'a seri yakalamak için konuk olacak. Cizre Hamit Özalp Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Karşılaşmada hakem Hasan Basık düdük çalacak. Onur Kıntaş'ın kadro dışı olduğu yeşil-kırmızılılarda son maçta sakatlıkları gerekçesiyle kadroda yer almayan Doğukan İnci ve Harun ile kafileye dahil edilmeyen Battal Demirbilek ve Cihan, Cizre'ye götürülmedi.

İBRAHİM CEZAYİR İDDİALI

Karşıyaka bu maç öncesi 32 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde yedinci sırada yer alırken, düşme korkusunu yakından hisseden Cizrespor 14 puan toplayabildi. Teknik direktör İbrahim Cezayir, galibiyetleri seri hale getirip yarışta yine iddialı konuma gelmek istediklerini söyledi.