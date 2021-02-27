Filede Karşıyaka doludizgin gidiyor

SİGORTASHOP Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, İzmir derbisinde deplasmanda Gelişim Koleji'ni 3-0 mağlup etti. Kaf-Kaf, ligde üst üste 7. maçını kazandı. Yeşil-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ilk seti başa baş bir mücadeleye sahne oldu. İlk seti yeşil-kırmızılılar 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti. Maçın 2. setinde de Kaf-Kaf üstünlüğünü sürdürdü. KSK, bu seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü bölümde de Karşıyaka, rakibine maça ortak olma şansı vermedi. Bu seti de 25-23 kazanan Karşıyaka, salondan 3-0 galip ayrıldı. Kaf-Kaf 15. galibiyetine imza atarken, Özel Gelişim Koleji ise 13. yenilgisini aldı.

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