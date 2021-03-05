KSK'nın Arhavispor maçı hazırlıkları başlıyor

KSK, 11 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Arhavi maçı hazırlıkları bugün başlıyor.
Ligde 33 puanla 8. sırada Play-Off hattının 3 puan gerisinde bulunan KSK, düşme hattındaki rakibini yenerek çıkış arayacak.
KSK, 11 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Arhavi maçı hazırlıkları bugün başlıyor.
Ligde 33 puanla 8. sırada Play-Off hattının 3 puan gerisinde bulunan KSK, düşme hattındaki rakibini yenerek çıkış arayacak.
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