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Haberler Karşıyaka KSK'nın Arhavispor maçı hazırlıkları başlıyor

'nın maçı hazırlıkları başlıyor

KSK'nın Arhavispor maçı hazırlıkları başlıyor

5.3.2021

KSK, 11 Mart Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Arhavi maçı hazırlıkları bugün başlıyor.

Ligde 33 puanla 8. sırada Play-Off hattının 3 puan gerisinde bulunan KSK, düşme hattındaki rakibini yenerek çıkış arayacak.

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