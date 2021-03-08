Pınar KSK tutulmuyor

ING Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da zirve mücadelesi verip rekorlar kırdığı sezonda bir maaşlarını yarım alan, son maaşları da geciken oyuncuların yaptığı antrenman boykotuyla sarsılan Pınar Karşıyaka, boykot krizinden 1 gün sonra çıktığı maçta Büyükçekmece'yi 117-82 yenerken ligde 18 yıl sonra en skorer performansını sergiledi. Boykot krizinin ardından oyunculara sitem eden şube başkanı Cem Karas, başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim ilk kez maça gelmeyip takıma tepki gösterdi.

KAF-KAF REKORLARINI KIRIYOR

Kulüp tarihinin kazanma serisi rekorunu kırdığı ligde son 15 maçta 14. toplamda 23 karşılaşmada 19. galibiyetini elde ederken, puan tablosunda ikinci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, 2002-2003 sezonundan sonra ilk kez bir lig maçında 117 sayı birden attı. Daha önce 8 Şubat 2003'te oynanan maçta İTÜ'yü 127-92 yenen Kaf-Kaf, 2010-2011 sezonunda ise Petkim'i 115-83, Bornova Belediyespor'u 116-95'le geçmişti. Büyükçekmece galibiyetiyle iddiasını ve gücünü kanıtlayan KSK, bugün FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Happy Casa Brindisi deplasmanı için İtalya'ya gidecek.



PETKİMSPOR ŞOKTA

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçta 3 galibiyet aldıktan sonra son 25 saniyesine 7 sayı farkla önde girdiği Beşiktaş deplasmanında salondan 96-94 mağlup ayrılan Petkimspor, büyük şaşkınlık yaşıyor. Beşiktaş'ın son saniye üçlüklerine engel olamayıp kazanmak üzere olduğu maçı kaybeden Petkimspor'da antrenör Kestutis Kemzura, kazanmayı hak ettiklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi. Litvanyalı çalıştırıcı iyi oynadıkları bir karşılaşmadan son anlarda yenilgiyle ayrıldıklarını belirterek, "Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerekiyor. Ancak Beşiktaş'tan Blackmon'un inanılmaz bir atışı vardı. Savunmamız oradaydı, çok zor bir atış kullandı. Bence kazanmayı hak ettik ama olmadı.