Cezayir’in inancı tam

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattının üç puan gerisinde yer alan Karşıyaka, 10 gün içinde oynayacağı üç zorlu maçtan en az kayıpla ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Yeşil-kırmızılılar yarın deplasmanda Arhavi ile kozlarını paylaşacak. Kaf-Kaf, 17 Mart Çarşamba günü ise sahasında Play-Off hattındaki en ciddi rakiplerinden biri olan Çarşamba'yı ağırlayacak. Kaf-Kaf, daha sonra 21 Mart Pazar günü ise lider Somaspor'a konuk olacak.

İzmir temsilcisi bu zorlu seri sonrası 10 gün maç yapmayacak. Tek hedeflerinin Play-Off'a kalmak olduğunu belirten Karşıyaka Teknik Direktörü İbrahim Cezayir bunu başaracak güce sahip olduklarını belirtti. Oyuncularının çalışma azmi ve isteklerinden memnun olduğunu ifade eden Cezayir, "Önümüzde zorlu üç karşılaşma var. Kayıp yaşamadan alabileceğimiz maksimum puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yakalayacağımız seri galibiyetler bizi ilk beş içine sokacaktır" dedi.

KONGRE HAZIRLIĞI

Koronavirüs pandemisine karşı alınan tedbirler gevşetilip salgın yayılımında turuncu renkli (yüksek riskli) iller arasında yer alan İzmir gibi kentlerde derneklere 300 kişiye kadar katılımlı kongre yapılabilmesi izni verilirken, Karşıyaka'da belirsizlik yaşanıyor. Toplam 3 binin üzerinde üyesi bulunan yeşil-kırmızılılarda yönetim İzmir İl Dernekler Müdürlüğü'ne yazı yazarak kongre yapabilme şartlarını sordu. KSK'de en son genel kurul üç yıl önce yapılmıştı.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ