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Haydi Kaf-Kaf

’nde 23 maçın 19’unu kazanan yeşil-kırmızılılar, bugün saat 15.15’te Afyon önünde zafer arıyor.

Haydi Kaf-Kaf

13.3.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 23 karşılaşmanın 19'unu kazanarak lider Anadolu Efes'in gerisinde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, bugün son maçında Anadolu Efes'e ilk yenilgisini tattıran HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a konuk olacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.15'te yapılacak.

Ligde son çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanan yeşil-kırmızılı ekip, haftaya lider Anadolu Efes'i ağırlayacağı mücadele öncesi yine kazanıp seriyi sürdürmeye çalışacak. Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda Happy Casa Brindisi'ye deplasmanda mağlup olmuştu. İzmir temsilcisi Anadolu Efes maçı öncesi Avrupa'da hafta içinde Hapoel Holon deplasmanına çıkacak.

SEMİH ERDEN'İN MUTLU GÜNÜ

Pınar Karşıyaka ve A Milli Takım'ın NBA patentli kaptanı Semih Erden dünyaevine girdi. Tecrübeli basketbolcu uzun süredir evlilik hazırlıkları yaptığı Bosna Hersekli Moni Petkovic'le hayatını birleştirdi. Semih-Moni çiftinin nikahı Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda kıyıldı.

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