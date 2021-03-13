Karşıyaka’nın kahır sezonu!

Misli.com 3. Lig'de son 2 sezonda Play-Off oynayıp 2. Lig'in kapısından dönen ve bu sezona da ilk yarıda namağlup lider başlayıp uzun süre yoluna zirve yarışında devam eden Karşıyaka, ardından yaşadığı inanılmaz düşüşle camiasını kahretti. Kulüpte son dönemde patlak veren krizlerin gölgesinde son 10 maçta 8. mağlubiyetini çıkış yakalama hedefiyle gittiği deplasmanda düşme hattındaki Arhavispor'a 2-1 yenilerek alan Kaf-Kaf, kötü gidişi durduramadı.

Son 11 maçta yalnız 1 kez gülebilen yeşil-kırmızılılarda teknik direktör İbrahim Cezayir de yaraya merhem bulamadı. Karşıyaka, Cezayir yönetimindeki 7 maçın 5'ini kaybedip 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Geçen hafta Çatalcaspor önünde 90'ıncı dakikada attığı golle 1 puan alıp biraz olsun moral tazelerken, Arhavi'ye 90+2. dakikada yediği golle yenilen Kaf-Kaf, son dönemde öne geçtiği 3 maçta puan kaybetti.

DÜŞME HATTINA HAYAT VERDİ

Osmaniyespor, Çatalcaspor ve Arhavispor maçlarında henüz ilk bölümde öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşayan İzmir temsilcisi Karşıyaka, düşme hattındaki takımlara da hayat verdi. Karşıyaka, oynadığı son 10 maçta düşme korkusu yaşayan Erbaaspor, Gölcükspor ve Cizrespor'dan sonra Karadeniz temsilcisi Arhavi'ye de yenildi.

KSK'YE EVLAT DARBESİ

KARŞIYAKA 13 maçlık suskunluğunu bozan Doğukan İnci'nin golüyle öne geçip umutlandığı deplasmanda Arhavispor önünde mağlubiyet golünü eski futbolcusu Timuçin Aşçıgil'in ayağından yedi. Karşıyaka altyapısında yetişip 1. Lig'de yeşilkırmızılı takımla Süper Lig'e çıkmak için 2 kez Play-Off oynayan Timuçin, 2010 yılında yuvadan ayrıldı. 11 yılda birçok kulübü gezdikten sonra devre arasında Arhavi'ye transfer olan 35 yaşındaki futbolcu, oyuna ikinci yarıda girip 90+2'de attığı frikik golüyle eski takımını yıktı. Timuçin, ayrıca iki yıllık gol hasretine eski takımı önünde son verdi.

ŞİKECİ TEZAHÜRATI KIZDIRDI

Grupta Play-Off yarışı ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçta, Arhavispor idarecilerinin protokol tribününden, "Şikeci Karşıyaka" diye bağırması da yeşil-kırmızılıları kızdırdı. Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde Battal Demirbilek'in sözleşmesini futbolculara yasak olmasına rağmen bahis oynadığı iddialarını doğruladıktan sonra feshetmişti.