Karşıyaka’ya Medicana desteği

Futbol, basketbol ve voleybol liglerinde zirve mücadelesi veren İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka'nın sağlık sponsoru, Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sponsorluğun Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ile Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Ulvi Ünal katıldı. Ünal ve Büyükkarcı, açıklamaların ardından imzaları attı.

ÜNAL: YANLARINDA OLACAĞIZ

Medicana Hastaneler Grubu İzmir Hastanesi olarak Eylül ayında kapılarını açtıklarını belirten Ulvi Ünal, o tarihten beri İzmir'deki tüm spor kulüplerine eşit mesafede olarak sağlık sponsorlukları konusunda destek verdiklerini söyledi. Ünal, "Bu silsilenin içerisinde bir açık kalan halkamız kalmıştı o da hepimizin gönlünün büyük kısmının orada olduğu Karşıyaka'ydı. Hepimizin bir Karşıyakalılık tarafı vardır. Tüm sağlık ihtiyaçlarında Karşıyakalı sporcuların yanında olacağız. Bu anlaşmadan çok mutlu olduk" dedi.