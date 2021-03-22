  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Karşıyaka Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u konuk edecek

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi 'u konuk edecek

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, yarın İsrail ekibi -Credit Holon ile İzmir'de karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u konuk edecek
AA

22.03.2021, 11:15

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Grubun diğer maçında TOFAŞ, 24 Mart Çarşamba günü İtalyan temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda.

Takımda 2 oyuncu ve 1 antrenörün Kovid-19 testleri pozitif çıkarken David John Kennedy'nin de sakatlığı bulunuyor.

AVRUPA'DA 233. RANDEVU
Avrupa kupalarında 233. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 232 karşılaşmada 126 galibiyet, 104 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 475 sayı atıp potasında 17 bin 900 sayı gördü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.