Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Holon'u konuk edecek

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Grubun diğer maçında TOFAŞ, 24 Mart Çarşamba günü İtalyan temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi konuk edecek.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, averajla lider durumda.

Takımda 2 oyuncu ve 1 antrenörün Kovid-19 testleri pozitif çıkarken David John Kennedy'nin de sakatlığı bulunuyor.

AVRUPA'DA 233. RANDEVU

Avrupa kupalarında 233. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 232 karşılaşmada 126 galibiyet, 104 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 475 sayı atıp potasında 17 bin 900 sayı gördü.