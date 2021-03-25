Pınar Karşıyaka ağır yaralı

F IBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yarışının güçlü adayı Pınar Karşıyaka, evinde 16 sayı farkla öne geçtiği kritik maçta Hapoel Unet-Credit Holon'a bitime 0.6 saniye kala dramatik bir teknik faulle 77-76 yenilip 8'li Final yolunda büyük avantajı kaçırmanın şokunu yaşıyor. Deplasmanda mağlup ettiği İsrail ekibi karşısında maça tutuk başlamasına rağmen öne geçip farkı açan Kaf-Kaf, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 gün önce oynadığı Anadolu Efes maçının yorgunluğuyla rakibinin kendisini yakalamasına engel olamadı.

Son saniyelere geride girmişken 2 serbest atış kaçıran Henry'nin bitime 0.6 saniye varken 2 rakip arasından bulduğu mucize üçlükle skoru 76-76'ya getiren Kaf-Kaf, ardından inanılmaz bir hatayla maçı kaybedip finalleri riske attı. Maçta yalnız son anlarda oyuna girip 4 saniye parkede kalan takımın en tecrübeli ismi kaptan Semih Erden, mola alan Holon kalan sürede basket bulma ümidiyle topu kenardan oyuna sokarken hakemin uyarısına rağmen çizgiye basarak teknik faule sebep oldu.

ÇOK KRİTİK VİRAJA GİRDİLER

Tek faul atışını sayıya çeviren İsrail ekibi büyük sevinç yaşarken, Pınar Karşıyaka ise büyük şok yaşadı. Grupta liderliği 4 maçta 3 galibiyete ulaşan Holon'a kaptırıp 2 galibiyet, 2 mağlubiyette kalan Kaf-Kaf, 8'li Final'e çıkıp Avrupa'da kupa yoluna devam edebilmek için kalan iki karşılaşmasını kazanıp rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

SARICA'DAN TEPKİ GELDİ

PINAR Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, maçta hakemlerin basit düdükler çalmasına tepki gösterdi. Sarıca, "Çok zor ve sert bir maç oynadık. Özellikle hücumda 46 sayı bulduk. Fakat ikinci yarıda çok basit hatalar yaptık. Bitime 0.6 saniye kala basketbolun içinde olan büyük hatalardan biri gerçekleşti. Çizgiye bastık. Molada da konuştuk aslında ama bazen oyunun içinde böyle hatalar oluyor. Ama çok da kolay çalınan bir teknik faul değil. Şampiyonlar Ligi'nin organizasyon olarak daha iyi yere gelmesi için de bence hakem organizasyonunu daha iyileştirmesi lazım. Umarım istediğimiz olur" dedi

M'BAYE BİR VAR BİR YOK

PINAR Karşıyaka'da ligde geçen pazar günü oynanan Anadolu Efes maçı öncesi korona virüs testi pozitif çıktığı için izolasyon altına alınan M'Baye, sonraki testlerinin negatif çıkması üzerine Avrupa arenasında forma giyerken, ligde ise bu hafta sonu da görev alamayacak. Anadolu Efes maçı öncesi testi pozitif sonuçlandığı için karantinaya alınan M'Baye'ye semptom göstermeyince Holon sınavından 48 saat ve 24 saat önce 2 test daha uygulandı. Yapılan iki test de negatif sonuçlanırken, Karşıyaka da Fransız oyuncuyu maçta oynattı.