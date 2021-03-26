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Haberler Karşıyaka KSK’ye Doğukan tesellisi

’ye Doğukan tesellisi

Play-Off hattının gerisinde kalan ’da 22 yaşındaki oyuncu, suskunluğunu Arhavi ve Çarşamba maçlarında bozdu

KSK’ye Doğukan tesellisi

26.3.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta kötü gidişi durduramayıp Play-Off hattının gerisinde kalan Karşıyaka, yarışta kalan 6 maç öncesi golcüsü Doğukan İnci'nin performansının yükselmesiyle teselli buldu. Geçen sezon 14 golle takımın en skorer ismi olan, bu sezona 6 haftada 4 golle başlayan 22 yaşındaki genç yıldız adayı ardından 13 maç boyunca suskun kaldı. Ekim ayından Mart ayına kadar hiç skor üretemeyen Doğukan, son haftalarda açıldı. Suskunluğunu Arhavispor ağlarını sarsarak bozduktan sonra üst üste ikinci maçta Karadeniz temsilcisi Çarşambaspor ağlarını sarsan Doğukan, son Somaspor deplasmanında da Harun'a asist yaptı.

SON MAÇLARDA İYİCE AÇILDI

SON 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynayıp toplamda 6 gole ulaşan Doğukan İnci , kalan haftalarda 13 gol atan Hakan Kuş'la birlikte takımın en önemli hücum silahı olacak.

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